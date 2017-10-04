DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi tarafından “Yaşamdaki Engelleri Aşmak” teması ile düzenlenen “İlham Veren Konuşmalar” geriye sayımda.

“İlham, akılla buluşunca…” sloganıyla yola çıkan ve ilk olarak 13 Nisan’da Bursa’da gerçekleştirilen “İlham Veren Konuşmalar” zenginleştirilen kimliği ve içeriği ile 21 Ekim Eskişehir Tasigo Hotels, Eskişehir Bademlik Termal ve 4 Kasım İzmir MMO Tepekule Kongre, Sergi Merkezi’nde, 25 Kasım’da ise İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Gelenekselleşme ve markalaşma yolunda giden “İlham Veren Konuşmalar” başkalarına ait önemli tecrübelerin, ilham veren hikayelerin, farklı bakış açılarının paylaşımıyla içimizde zaten var olan ancak atıl kalmış pozitif değerlere devinim kazandırarak katılımcılarda, öncelikle farkındalık yaratmak, içsel motivasyonlarını ve yaşamdaki karşılaştıkları sorunların, problemlerin üstesinden gelmek, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek adına harekete geçme istekliliklerini arttırmayı amaçlıyor.

Kertenkele dizisi ile geniş bir hayran kitlesi oluşan oyuncu Umut Oğuz’un “İşe Mizah Kat” sunumu ile açılacak organizasyonun kapanışı “Tebrikler Kovuldunuz” kitabı ve tek kişilik gösterisiyle büyük beğeni kazanan Kaan Sekban ile yapılacak.

Etkinlikte iş adamı ve yapımcı Özkan İrman “Hayaller Gerçek, Gerçekler Film Olursa”, eğitimci, yazar Evren Çolak “Mutlu Ol, Motive Ol, Harekete Geç”, öğretim görevlisi Tanfer Dinler “Başarı Sınır Tanımaz” başlıklarıyla konuşmacı olacaklar.

Gazeteci, belgesel yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu’nun iyimserlikle içindeki gücü harekete geçiren dokuz kadının hikayesinden yola çıkarak cesaretin bulaşıcı olduğunu vurgulayan “Yapabilirsin!” belgeselinin özel gösterimi ve kendisiyle gerçekleştirilecek keyifli sohbetin ayrıca sürpriz konuşmacıları da olacak.

Organizasyonda Özkan İrman’ın kendi çocukluğundan izler taşıyan ve filme de çekilen “Mezeci Çırağı” ile Kaan Sekban’ın büyük beğeni kazanan ve en son Platin Dergisi tarafından düzenlenen yılın iş kitapları ödül töreninde “Yılın En İyi İK ve Liderlik Kitabı” ödülünü alan “Tebrikler Kovuldunuz” kitapları tüm katılımcılara hediye edilecek ve kapanışta müzikli bir imza etkinliği düzenlenerek, networking party de yapılacak.