İtalyan Profesör Sergio Canavero, Çin’deki 18 saatlik operasyonda doktorların kopuk bir kadavra başının omurga, sinir ve kan damarlarıyla bağlantı kurmayı başardıklarını açıkladı. Profesör Canavero, bir insan üzerinde yapılan ilk baş nakli girişiminin ise ‘yakında’ yapılabileceğini açıkladı.

Doğuştan vücuttaki kasların yüzde 90’ı çalışmayan Valeriy Spiridonov, tekerlekli bir sandalyede yaşıyor ve dünyanın ilk baş nakli için gönüllü oldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir basın toplantısı düzenleyen Profesör Canavero, doktorların Çin’de 18 saatlik bir operasyonun sonucu olarak bir kadavranın başını omurganın, sinirlerin ve kan damarlarıyla birleştirmeyi başardıklarını söyledi

Harbin Tıp Üniversitesi’ndeki operasyonun İngiliz halk gazetesi The Telegraph’a göre insanların ilk baş naklini gerçekleştirmeye çok yakın olduğunu vurgulayan Canavero, ilk denemenin yakında yapılacağını söyledi.

Çin’deki operasyonun başında Çinli doktor Xiaoping Ren, bir maymun üzerinde denediği kafa naklinde başarılı oldu.

Ameliyatın detayları birkaç gün içinde açıklanacak. Canavero ise “bu, kısa sürede gerçekleşecek olan kafa nakli öncesindeki son adım” ifadesini kullandı.

İLK KAFA NAKLİ BİR ÇİN’Lİ YAPILABİLİR

Canavero, 2015 yılında iki yıl içinde insanlarda kafa nakli için hazır olacaklarını söylediğinde dünyayı şok etmişti.

Spinal kas iskelet atrofisi (SMA) hastası olan Rus bilgisayar uzmanı Valeri Spiridonov, ilk baş nakli hastası olmaya gönüllü olan ilk kişiydi, ancak ekip ilk testin bir Çinli üzerinde olmasına karar verdi.

Çünkü Çinli bir bağışçı bulunma ihtimali daha yüksekti.

Profesör Canavero, ‘pek çok kişinin transfer için gönüllü olduğunu’ söyledi.

Canavero basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Çok uzun zamandır doğa bize kurallarını dayattı. Doğduk, büyüdük, yaşlandık ve öldük. Milyonlarca yılda insan evrim geçirdi ve şu ana kadar 100 milyar insan öldü. Bu geniş çaplı bir soykırım. Artık kaderimizi elimize alacağımız yeni bir çağa girdik. Bu her şeyi değiştirecek. Sizi her boyutta değiştirecek. ”

Daha önce bilim insaları fare, köpek ve primatlar üzerinde yapılan deneylerle kafatı farklı bir vücuda bağladıktan sonra motor işlevleri yeniden sağlamanın mümkün olduğunu keşfetmişti.