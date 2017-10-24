Warner Bros Interactive’in bugünkü açıklamasına göre Injustice 2 bu Sonbaharda PC platformu için çıkacak.

Yarından itibaren PC’de açık betası sunulacak olan oyunun, tam sürümü ise önümüzdeki ay içerisinde çıkacak. Oyunu PC’ye uyarlayan firma ise Polonya’dan QLOC.

Süper Kahraman Dövüş Oyunu olan Injustice 2, bir süredir farklı platformlarda oynanıyordu ancak PC oyuncuları gözleri yaşlı beklemedeydiler. Bugün Warner’dan gelen haberle birlikte PC oyuncularını da mutlu edecek gibi görünüyor. Injustice 2, açık betasıyla yarından itibaren indirilebilir hale gelecek ve Kasım ayı içerisinde de oyunun satışa çıkacağı açıklandı. Betanın ne kadar süre yayında kalacağı ya da hangi karakterleri barındıracağı ise maalesef paylaşılmadı.

Şuan yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynanabilen Injustice 2, GameSpot’tan 10 üzerinden 9 puan aldı. Yorumcu Peter Brown ise oyunla ilgili olarak “hem yeni oyuncuları hem de profesyonelleri aynı derecede eğlendirebilen bir oyun” şeklinde yorum yaptı. Oyunun başka platformlara aktarılmasıyla ilgili olarak bir diğer potansiyel iyi haber de NetherRealm patronu Ed Bonn’dan geldi. Ed Bonn, Injustice 2’nin Nintendo Switch’e aktarılmasının iyi bir fikir olduğunu ve hoşuna gittiğini ifade etti.