Instagram, 25 Eylül’de aylık 2 milyondan fazla aktif reklamverene ulaştığını açıkladı. Bu sayı 2017 Mayıs ayında 1 milyondu. Kullanıcılar üretmeye, araştırmaya ve içeriklerle, özellikle mobil videoyla, alakadar olmaya her zamankinden daha çok süre harcadıkları için, bu hızlı büyüme gerçekleşiyor. 25 yaşın altında kullanıcılar artık ortalama olarak günde 32 dakikanın üstünde Instagram’da vakit geçiriyor. Kullanıcıların Instagram’da video izleyerek geçirdiği zaman yıllar içinde %80 arttı. Markalar Instagram kullanıcılarıyla iletişime geçebilmek için yeni kapsamlı formatları hayata geçiriyor. Geçtiğimiz ay işletmelerin %50si Instagram’da hikaye oluşturdu.

Instagram İşletme Başkanı Jim Squires “Topluluğumuz, işletmeler de dahil olmak üzere, büyüyor ve platformdaki markalarla sürekli ilişkiyi görmek bizi heyecanlandırıyor. Kullanıcıların %80’i Instagram’da ilgi gösterdikleri bir işletmeyi takip ediyor, ve bu da insanların markalarla anlamlı bir ilişki kurmak istediğini bir kez daha kanıtlıyor. Bugün platformda her zamankinden daha çok zaman geçiriliyor ve videolar da bu katılımın büyük bir kısmını oluşturuyor. İşletmeler kapsayıcı bir video deneyimiyle- Instagram videolarının %60’ı sesi açık izleniyor- müşterilerle bağlanmak ve onlara ilham olmak için Hikayeler ile kucaklaşırken, hareketlilik reklam verenler için yeni filtre haline geliyor. Reklam verenlerin müşterilerine ulaşmak için videolarda kullandığı yaratıcı yöntemleri görmek bizi heyecanlandırıyor.” diyor.

Önemli Instagram istatistikleri:

İşletmelerde: