Snapchat daha fazla kullanıcı bulmaya çalışırken, Instagram’da işler her geçen gün iyiye gidiyor. Snapchat’in hikaye özelliği kopyalayan Instagram bunu geliştirmeye devam ediyor. Facebook’a ait hizmet, geribildirimlerle ilgili olan Hikayeler üzerine (çok daha popüler olan) bir özellik katıyor. Güncelleme, hikayenize 24 saatten daha eski resimler ve videolar eklemenize izin veriyor. Bu şekilde, mevcut medyanızdan dilediğiniz görsel veya videoyu paylaşabilirsiniz.

Hikayenize 24 saatten daha eski bir resim veya klibi eklediğinizde, yeni bir tarih çıkartması gelecektir. Her zamanki gibi, tarih damgasını yeniden boyutlandırma, döndürme ve taşıma seçeneğine sahip olacaksınız. Snapchat’te 2016 yılından beri kullanılan bu özellik artık Instagram’da da mevcut. Instagram güncellemesi şimdi iOS ve Android’de sunulmaktadır.