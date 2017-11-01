Instagram, artık sağdan sola yazılan en popüler 3 dili(İbranice, Arapça ve Farsça) destekliyor.

Bununla birlikte bu diller, Instagram’ın desteklediği diğer 36 dil arasına katıldılar. Ve Instagram’daki diğer tüm dil seçenekleri gibi, tüm yazıları çevirecek.

Peki neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü İngilizce yazılmış yazılıma Arapça veya İbranice gibi bir dil eklenmesi, İspanyolca gibi bir dil eklemek kadar kolay değildir. Aslında, Instagram’ın sağdan sola yazılan dilleri desteklemek için tüm uygulamayı yeniden yapılandırması gerekiyordu.

Bu özellik şu an Android’de piyasaya çıkacak, iOS için şu anda üzerinde çalışılıyor. Android desteğini mümkün olan en kısa sürede başlatmanın Instagram için önceliği olduğu görülüyor; bu da, Arapça konuşan topluluğun Arapça olarak ayarlanmış olan Arapça konuşan topluluğun% 70’inden fazlasının Android kullandığını düşünmüyor değil.

Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger, yaptığı açıklamada, “Instagram’ı dünyanın en kapsamlı platformlarından biri haline getirme çabamızdan dolayı gurur duyuyoruz” dedi. Bu güncelleme ile Arapça, İbranice ve Farsça konuşan insanların Instagram’ı, kendileri için önemli olan insanlara bağlanmak için kullanabilmelerini umuyoruz “dedi.

MENA bölgesinde 60 milyonun üzerinde aylık aktif Instagram kullanıcısı bulunduğu düşünülürse, bir çok kullanıcı mutlu olmalı.

Android’de şu anda bu dillerden birine geçmek için uygulamanızın güncellendiğinden emin olun, ardından profilinizdeki ayarlar sekmesine gidin, “diller” e hafifçe dokunun ve tercihinizi yapın.