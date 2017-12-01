Popüler sosyal medya platformu Instagram, devrik gibi bir yeniliğe hazırlanıyor. Kullanıcılar artık Instagram’e eklenecek yeni buton ile diğer sayfa ve kullanıcılardan istediği fotoğraf ve videoları kendi hesaplarında ‘repost’ edebilecek.

Son zamanlarda sosyal ağlarda yapılan yenilikler kullanıcıları oldukça mutlu ediyor. Şüphesiz bu yenilik de çoğu kullanıcı tarafından oldukça beğenilecek.

‘Beğen’, ‘yorum yap’ ve ‘direkt mesaj’ seçeneklerinin yanında duran ‘regram’ butonu keşfedildi. Bu işlemler için daha önce ‘regram’ benzeri diğer uygulamaları kullanmak zorundaydınız. Ancak bunu çoğu kullanıcı güvenli bulmadığı için kullanmıyordu.

Ayrıca, standart sınır olan 24 saatten uzun süre profilinizde bir ‘story’ (hikaye) tutmanıza izin veren, ‘Highlight’ adlı yeni bir seçeneğin de yayınlanacağını açıklandı.

Aynı zamanda bir GIF arama özelliği ve Instagram tarafından düzenlenen fotoğrafları mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşmayı kolaylaştıracak bir “WhatsApp’a paylaş” düğmesi de yeni gelecek özellikler arasında.