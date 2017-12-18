Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram yeni yıla yeni özelliklerle birlikte geliyor. 1 Ocak’ta yapılacak olan yeni güncelleme ile bazı özel filtreler uygulamaya eklenecek. İşte kullanıcılar bekleyen sürprizler…

Instagram, Noel temalı büyük bir güncelleme getiriyor. Güncelleme ile birçok yeni filtre, efekt ve animasyon kullanıcılara sunulacak.

Christmas edition V26 koduyla: üç yeni festival filtresi, buzlu cam efekti, tatil makyajı ve dijital konfeti animasyonu gelecek. Buna ek olarak, penguenler, kar taneleri, buz patenleri, kış kıyafetleri ve daha birçok Noel temalı çıkartma kütüphaneye eklenecek.

Güncellemenin yanı sıra, kullanıcılar Superzoom efekti için yeni sesler seçebilecekler. Ayrıca, emojiler ve hikayelerdeki için metin tabanlı bir arama özelliğinin kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor. Tüm bunlara ek olarak, şirketin yakında mesajlaşma özelliğini Facebook Messenger gibi “Direct” adıyla farklı bir uygulama olarak yayınlayacağını da unutmayalım.