Instagram, insanların Instagram Hikayeler üzerinden soru sorabileceği, arkadaş ve takipçilerinin bu soru üzerinde oy kullanabileceği interaktif bir anket çıkartması yayınlıyor. Bu özellik sayesinde insanlar ilk defa direkt mesajlaşma dışında Instagram Hikayeler üzerinden başkalarıyla direkt olarak temasa geçebilecek. Instagram bu özelliği ile insanların arkadaş ve takipçileriyle iletişime geçmesini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hikayelerde çift seçenekli bir anket paylaşmak ve eşzamanlı olarak geri bildirim almak için aşağıdaki adımları atmak yeterli olacak:

– Hikayeniz için bir fotoğraf ya da video çektikten sonra anket çıkartmasını seçin ve istediğiniz yere yerleştirin; kendi sorunuzu yazabilir ve hatta anket seçeneklerini kişiselleştirebilirsiniz.

– Anketinizi paylaştıktan sonra arkadaş ve takipçileriniz hemen oy vermeye ve eşzamanlı sonuçlar görmeye başlayabilir. Birisi anketinize cevap verdiğinde, herhangi bir zamanda hangi cevabın önde olduğunu görebilecek.

– Kendi anket sonuçlarınızı görüntülemek için izleyiciler listesini yukarı çekerek açın. Yalnızca hangi seçeneğin kaç oy aldığını değil, kimin hangi seçeneğe oy verdiğini de görebileceksiniz.

Bu yenilik, Instagram Hikayeler’indeki ilk interaktif özellik. Buna ek olarak, güncelleştirme ile Hikayeleri daha eğlenceli hale getirmek adına iki yeni gelişmiş özellik olarak, yazı ve fırçalar için bir renk seçici ile yazı ve çıkartmalar için bir hiza aracı da sunuluyor.

Bugün kullanıma sunulan güncellemeler Apple App Store ve Google Play’den indirilebilen Instagram 16 ve üstündeki sürümüyle kullanılabiliyor.