Bir süredir gündemde olan Instagram Hashtag takip özelliği resmen duyuruldu. Popüler sosyal medya platformu olan Instagram’da insanlar yalnızca kişileri takip edebiliyordu. Ancak yeni gelen özellik ile kullanıcılar artık hashtag’leri takip edebilecekler. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Kullanıcılar keşfet veya arama sayfasından ulaştıkları hashtag’leri takip et butonundan takip edebilecek ve takip ettikleri hashtag’leri kendi akışında görebilecek.

Bu özellikle insanlar ilgili oldukları içerikleri daha fazla keşfetme imkanı bulabilecek. Ve böylelikle Instagram topluluğunun ortak ilgi alanlarını daha kolay paylaşmasını amaçlayan çalışmalarının da ilk adımını atmış bulunuyor.