Instagram, ilk olarak Ağustos’ta test etmeye başladığı ‘canlı yayına bir arkadaş davet etme’ özelliğinin kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

İnsanlara önemli anlarını paylaşmaları için daha fazla olanak sağlamayı amaçlayan Instagram, canlı yayın özelliğine bir güncelleme daha getirdi. Bu yeni özellik ile insanlar, bir arkadaşlarını davet ederek ortak canlı yayın yapabilecek, hatta geçtiğimiz ay sunulan yüz filtreleriyle eş zamanlı olarak oynayabilecekler.

Instagram canlı yayına birini davet edebilmek için o kişinin canlı yayını hali hazırda izliyor olması gerekiyor. İzleyiciler arasından seçilen kişi daveti kabul ettiğinde ekran ikiye bölünüyor ve ortak yayın başlıyor.