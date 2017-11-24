Sosyal medya platformlarına gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Facebook, Instagram’ın “Koleksiyon” özelliğini Facebook’a getiriyor.

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, yine sahibi olduğu Instagram için Nisan’da aktif ettiği “Koleksiyon”özelliğinden memnun olacak ki, bu sistemi Facebook’a da getirmeyi hedefliyor.

Facebook’taki Koleksiyon özelliği, paylaşılan içeriklere daha sonradan kolayca erişmeyi sağlıyor. İçerik ve gönderileri daha sonradan okumak isteyenler için birebir.

Geçtiğimiz dönemlerde Mari Smith isimli sosyal medya uzmanı tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde ortaya çıkan bu özellik, herhangi bir gezinti sırasında paylaşılan içeriklerin kaydedilmesini ve sonraki süreçte de düzenleyip organize edilmesini sağlıyor.