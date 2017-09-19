Intel‘in yatırımdan sorumlu bölümü Intel Capital, yapay zeka geliştiren şirketlere 1 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi ayırdıklarını duyurdu. Intel Capital’in yatırım yapacağı yapay zeka geliştiren girişimlerin arasında Mighty Ai, Lumiata ve AEye gibi girişimci firmalar bulunuyor. Bu girişimlerin ortak yönü sadece yapay zekaya yoğunlaşmış olmaları değil aynı zaman da yapay zekayı farklı alanlar da kullanıyor olmaları.

Mighty Ai, Lumiata ve AEye gibi Intel Capital’in yatırım yaptığı şirketler sürücüsüz araç, bilimsel araştırma ve sağlık teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmaları yürütüyorlar. Intel bu yatırımlarla, hızla büyüyen yapay zeka alanın da bir şekilde adından söz ettirmek istiyor. Intel kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojilerine yatırım yaparken aynı zaman da Mobileye gibi şirketleri satın alıyor.