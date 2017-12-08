Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı artık İnternet’e erişemediğiniz zamanlarda da kullanmanız mümkün. Yapacağınız birkaç basit ayarla WhatsApp’ı İnternetsiz de kullanabilirsiniz.

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak İnternetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

1. Adım: Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2. Adım: Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3. Adım: Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp

APN: İnternet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

5. Adım: Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.

Öte yandan yapacağınız işlemler operatörünüzün desteklemediği bir durum ortaya çıkarırsa işlemleri geri almanız gerekebilir.