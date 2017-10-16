Yıllardır internetten korsan dizi ve film rahatlıkla izlenebiliyor. Ancak bir süredir bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaya başladı ve bu konuda önlemler alınmaya başladı. Son olarak bu konunun yeniden meclise taşınacağı ortaya çıktı.

Bugün gelen bilgilere göre, Meclis’e sunulacak yasa taslağı ile korsan film yayını yapan siteleri tamamen erişime kapatacak bir merkez kurulacak ve korsana geçit verilmeyecek. Kültür Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı telif yasa taslağı yakında Meclis’e getirilecek. Sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak için, bir savcının yönetiminde Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak.