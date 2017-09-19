iOS 11 güncellemesi bugün itibariyle tüm dünyada sunuldu. İlk olarak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde gördüğümüz iOS 11, 10. Beta sürümünün ardından diğer iPhone ve iPad’lerle buluşuyor.
iOS 11’e nasıl güncelleyebilirim ?
iOS 11’e güncellemek oldukça kolay, yazacağımız adımları izlemeniz yeterli olacaktır. iPhone ya da iPad cihazınızda “Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme yolunu izleyerek veya iTunes üzerinden iOS 11 sürümüne yükselterek güncelleme yapabilirsiniz.
iOS 11 güncellemesi alacak cihazlar listesi
iPhone
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
iPad
- 12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
- 12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
iPod
- iPod touch (6. nesil)