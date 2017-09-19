iOS 11 güncellemesi bugün itibariyle tüm dünyada sunuldu. İlk olarak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde gördüğümüz iOS 11, 10. Beta sürümünün ardından diğer iPhone ve iPad’lerle buluşuyor.

iOS 11’e nasıl güncelleyebilirim ?

iOS 11’e güncellemek oldukça kolay, yazacağımız adımları izlemeniz yeterli olacaktır. iPhone ya da iPad cihazınızda “Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme yolunu izleyerek veya iTunes üzerinden iOS 11 sürümüne yükselterek güncelleme yapabilirsiniz.

iOS 11 güncellemesi alacak cihazlar listesi

iPhone

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad (5. nesil)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod