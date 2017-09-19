iOS 11 güncellemesi bugün itibariyle tüm dünyada sunuldu. İlk olarak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde gördüğümüz iOS 11, 10. Beta sürümünün ardından diğer iPhone ve iPad’lerle buluşuyor.

iOS 11’e nasıl güncelleyebilirim ?

iOS 11’e güncellemek oldukça kolay, yazacağımız adımları izlemeniz yeterli olacaktır. iPhone ya da iPad cihazınızda “Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme yolunu izleyerek veya iTunes üzerinden iOS 11 sürümüne yükselterek güncelleme yapabilirsiniz.

iOS 11 güncellemesi alacak cihazlar listesi

iPhone

  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 5s

iPad

  • 12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
  • 10.5 inç iPad Pro
  • 9.7 inç iPad Pro
  • iPad Air 2
  • iPad Air
  • iPad (5. nesil)
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2

iPod

  • iPod touch (6. nesil)

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