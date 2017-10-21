iOS 11 kullanım oranı artıyor. Geçtiğimiz hafta iOS 11’in iOS 10’u geçtiğinden söz etmiştik. Yeni raporlar ise iOS 11 ile iOS 10 arasındaki farkın açıldığını gösteriyor. Mixpanel iOS 11 güncellemesinin cihazların %54.49’una yüklenmiş olduğu açıkladı. Bunun yanı sıra iOS 10 oranı ise %39.17 seviyelerine geriledi.

Bu farkın bu denli hızlı şekilde açılmasının sebebi ise tabii ki son 1 hafta birçok kullanıcının iOS 10’dan iOS 11’e direkt geçiş yapması.

Bu arada kullanıcıların iOS 11’e geçişte ilk başlarda temkinli olduğu görülürken, son olarak iOS 11.0.3 güncellemesinin de yayınlanmasıyla birlikte adaptasyon oranının arttı görülüyor.

Peki siz iOS 11’e geçiş yaptınız mı?