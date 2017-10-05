Apple’ın en son güncellemesi iOS 11’i cihazınıza yüklediyseniz ve bazı sebeplerden dolayı beğenmeyip, eskiye, iOS 10’a geri dönüş yapmak istiyorsanız size kötü bir haberimiz var. Artık iOS 11‘den iOS 10.3.3‘e geri dönüş yapmayı istiyorsanız, artık bunu gerçekleştirme şansınız kalmadı. Apple geri yükleme için gerekli imzaları kapadı.

Hangi sürüme geri dönüş var?

Apple iOS işletim sistemi kullanıcıları için geri dönüş olayı tamamen kapatılmadı tabii ki. Şu anda sadece 11.0.2’den 11.0.1’e geri dönüş imkanı var.

Apple bu işlemi ise kullanıcıların en son sürümde olmasını sağlamak için yapıyor. Böylece onların güncel tehditlerden korunup, en iyi işletim sistemini kullanmalarını sağlıyor.