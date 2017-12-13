iOS 11’in tüm yeni özelliklerine hakim olduğunuzu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Öyle ki iOS 11’in ilk bakışta fark edilmeyecek pek çok gizli özelliği bulunuyor. Bu yazımızda iOS 11’de muhtemelen bilmediğiniz 10 gizli özelliği özetleyeceğiz. Bu liste ile iOS 11’in gizli özelliklerini keşfedebilirsiniz.
11. Çoklu Uygulama Taşıma
IPhone Giriş ekranınızdaki uygulamaların düzenlenmesi her zaman sıkıcı bir iştir ancak artık bu iOS 11’de geçerli değil. Artık birden fazla uygulamanın tek bir sayfadan diğerine taşınabilmesi mümkün.
Bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
Ardından, taşımak istediğiniz bir uygulamaya dokunup basılı tutun ve boş bir alana sürükleyin. Uygulamayı bırakmadan bir başka parmağınızı kullanarak, bir grupla birlikte taşımak istediğiniz diğer uygulamalara dokunun.
Taşınacak uygulamaları seçtikten sonra, onları Ana ekranda farklı bir sayfaya sürükleyip bırakın. Seçilen tüm uygulamalar oraya yerleştirilir.
Yukarıdaki yöntemle aynı anda birden fazla klasörü taşıyabilir ve bir grup uygulamayı bir klasöre taşıyabilirsiniz.
22. Tek El Klavye
Geniş ekranı olan iPhone’larda tek elle yazı yazmak zor. Dolayısıyla, Apple tek bir tuşla klavye modu sunarak bu konuyu iOS 11’de ele aldı. Etkinleştirildiğinde, klavye tuşları birbirine yaklaşır ve tek elle daha kolay yazabilmeniz için ekranın sol veya sağ tarafına itilir.
iOS klavyesini görüntülerken, klavyenin sol alt köşesindeki dünya (veya emoji) simgesine dokunun ve basılı tutun.
Bu, kullanılabilen bir klavye listesi içeren bir menüyü açar ve ayrıca altta üç simge görüntüler.
Tek elle kullanılan klavyeyi etkinleştirmek için ilk veya üçüncü simgeye dokunun.
33. Dark Mod
Birçok kullanıcı, Apple’ın Dark Mode işlevini iOS’a eklemesini bekliyordu. Bu özellik iOS’ta çıkmadı ancak Apple, IOS 11’de Dark Mod işlevselliğini bir ölçüde taklit eden Smart Invert’i tanıttı.
Ayarlar uygulamasını açın ve Genel> Erişilebilirlik bölümüne gidin.
Konaklama Yerleri Göster’e dokunun.
Ardından Renkleri Ters Çevir’e dokunun.
44. Wi-Fi Parola Paylaşımı
Evinize gelen arkadaşlarınız olduğunda, muhtemelen size soracakları ilk şey Wi-Fi şifrenizdir. Kablosuz ağınıza bağlanmak isteyen herkese uzun ve karmaşık şifrenizi yazmak veya vermek zor olabilir. iOS 11, ‘Wi-Fi Paylaşın’ adlı yeni ve yenilikçi bir özellik olan bu sorunu tam olarak çözüyor.
Şimdi, bir arkadaşınızın iOS 11 çalıştıran cihazı bağlı olduğunuz bir Kablosuz ağa katılmaya çalışırsa, iOS cihazınıza ağ şifresini paylaşmak isteyip istemediğinizi soran basit bir açılır pencere görüntülenir. “Parola Gönder” e dokunun; arkadaşınızın cihazı otomatik olarak ağa bağlanır. Tek şart, ikinizin de iOS 11 kurulu olması ve Wi-Fi ve Bluetooth’un açılması olması.
55. Kontrol Merkezini Özelleştirme
Kontrol merkezi iOS 11’de yeniden tasarlandı. En iyi yanı, Apple’ın artık görünen kontrolleri ekleyerek, kaldırarak ve yeniden düzenlemeyle kişiselleştirmenize izin vermesi.
Ayarlar uygulamasını açın ve Kontrol Merkezi’ne gidin.
Kontrolleri Özelleştir öğesine dokunun.
Burada Kontrol Merkezi’ne eklenebilecek tüm kontrollerin bir listesini görüntüleyeceksiniz. Bir kontrolün yanındaki + düğmesine Kontrol Merkezi’ne eklemek için basın veya çıkarmak için – düğmesine basın. Bir denetimi yeniden konumlandırmak için, sürükleyiciye yanındaki işaretçiyi basılı tutun ve istediğiniz konuma taşıyın.
66. Ekran Kaydetmek
Kullanıcılar, iOS 11’den önce, iPhone veya iPad ekranlarını kaydetmek için Mac’e veya bir üçüncü parti yazılıma güvenmek zorunda kaldılar. Apple artık iOS 11’de daha kolay bir iş yapıyor; çünkü Apple, bilgisayarınızı kullanmadan ekranınızı iPhone’unuzdan veya iPad’inizden kaydetme özelliğini ekledi. Ekranınızı kaydetmeye başlamak için Kontrol Merkezi’ni açın ve Kayıt düğmesine dokunun. Düğmeyi görmüyorsanız, bunu Ayarlar’dan Kontrol Merkezi’ne eklediğinizden emin olun.
77. Kamera Uygulamasından QR Kodlarını Taramak
QR kodlarını taramak için iOS 11’de artık üçüncü parti uygulamalara ihtiyacınız yok. Kullanmak oldukça basittir. Tek yapmanız gereken, iPhone’unuzun kamerasını açmak ve taramak istediğiniz QR kodunu göstermektir. QR kodunu hemen tarayacak ve bir işlem yapmanızı sağlayacak.
88. El Feneri için Dörtlü Işık Yoğunluğu Düzeyi
IOS 10’da el fenerine eklenen kullanışlı bir özellik üç farklı ışık yoğunluğuydu. Bu özellik sadece 3D Touch cihazları tarafından kullanılabiliyordu. Ancak iOS 11’de 3D olmayan dokunmatik cihazlar da bu cihaza erişebilir. Ayrıca, iOS 11’de flaş için mevcut dört ışık yoğunluğu seviyesi de mevcut.
Işık yoğunluğunu ayarlamak için, 3D Kontrol Merkezi’ndeki simgesine dokunun veya üzerine dokunup basılı tutarak genişletin, ardından istediğiniz ışık yoğunluğunu seçin.
99. Uygulama İçi Derecelendirmeler ve İncelemeleri Devre Dışı Bırak
Bir açılır pencere görüntüleyen uygulamayla karşılaştığınızda; bu uygulamalar, App Store’da uygulamalarını değerlendirmenizi ve incelemenizi istemektedir. Bu pop-up’lar eskisi kadar görünmese de, iOS 11, uygulama içi oyların ve incelemelerin pop-up’larını artık devre dışı bırakmanıza izin verir; böylece onları artık göremezsiniz.
Ayarlar uygulamasını açın ve iTunes ve App Store’a gidin.
En alta ilerleyin ve Uygulama İçi Derecelendirmelerin ve İncelemelerin geçişini kapatın seçeceğini seçin.
1010. IMessage için Yeni Ekran Efektleri
iMessage ekran efektleri iOS 10’un en yeni özelliklerinden biriydi, bu nedenle Apple daha fazla eğlence için iOS 11’de iki yeni efekt daha ekledi. Artık iOS 11 iMessage’de gönderebileceğiniz ‘Echo’ ve ‘Spotlight’ efektleri var.