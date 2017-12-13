1 1. Çoklu Uygulama Taşıma

IPhone Giriş ekranınızdaki uygulamaların düzenlenmesi her zaman sıkıcı bir iştir ancak artık bu iOS 11’de geçerli değil. Artık birden fazla uygulamanın tek bir sayfadan diğerine taşınabilmesi mümkün.

Bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Ardından, taşımak istediğiniz bir uygulamaya dokunup basılı tutun ve boş bir alana sürükleyin. Uygulamayı bırakmadan bir başka parmağınızı kullanarak, bir grupla birlikte taşımak istediğiniz diğer uygulamalara dokunun.

Taşınacak uygulamaları seçtikten sonra, onları Ana ekranda farklı bir sayfaya sürükleyip bırakın. Seçilen tüm uygulamalar oraya yerleştirilir.

Yukarıdaki yöntemle aynı anda birden fazla klasörü taşıyabilir ve bir grup uygulamayı bir klasöre taşıyabilirsiniz.