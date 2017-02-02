iPhone 6 Plus bir anda alev aldı!

Son dönemde özellikle akıllı telefon tarafından alev alma ve patlama haberlerini sıkça duyar olduk. Bu olaylara bir yenisi de Florida’dan eklendi.

Belirtilene göre Florida, Palm Harbor’da yaşayan bir çift, gece uyurken kadının iPhone 6 Plus’ının alev almasıyla şok içinde uyandı. Kadın yaptığı açıklamada “Telefon aniden alev aldığında yüzüm telefona çok yakındı ve beni uyandırdı, neyse ki uykum hafifti, tam anlamıyla telefonun yan kısımları alev aldı” dedi.

Kadının kocası uyanıp alevleri söndürmek için bir tişört kullandı ve başarılı oldu. Habere göre kadın, eğer kocasının biraz daha gecikmiş olsaydı perdelerin alev alacağını da sözlerine ekliyor.

Söz konusu telefonun 2,5 yıllık olduğu ve bu kadar sürede pilinin böyle bir bozulma yaşamasının imkansız olduğu söyleniyor. Bir Apple yetkilisi ise kadının telefonunu değiştireceklerini ve elindeki telefonu geri vermesi halinde 750 dolar’lık bir ödeme yapacaklarını açıkladı.