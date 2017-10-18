MediaMarkt, tüketicilerine yeni bir sürprizle buluşturmaya hazırlanıyor. Apple’ın Türkiye’de sabırsızlıkla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 8 ve 8 Plus’a hemen sahip olmak isteyenler için, ürünler mediamarkt.com.tr’de ön sipariş ile ücretsiz kargo avantajıyla satışa sunuluyor.

Bununla yetinmeyen MediaMarkt, tüketicilerle ilk kez buluşacak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için, mağazalarının kapılarını 20 Ekim gecesi saat 00.01 itibarıyla açıyor ve müşterilerini yeni cihazların ilk sahibi olmaya davet ediyor.

Uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle gelen iPhone 8 ve 8 Plus, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

32 GB, 128 GB ve 256 GB gibi farklı hafıza seçenekleriyle raflarda yerini alacak cihazlar, Denizbank’ın sunduğu 48 aya varan vadelerle tüketicileri bekliyor.