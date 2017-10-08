Geçtiğimiz hafta iPhone 8 Plus modelinin şarj olurken parçalarına ayrılmasından sonra, Japon ve Tayvan’lı iki kullanıcı tarafından iPhone 8 Plus modellerinin şişen bataryalarının görselleri Twitter üzerinden paylaşıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Apple sözcüsü, şişen batarya problemini ve olayı incelediklerini doğruladı.

5 ülkeden 6 rapor

Apple sözcüsü kaç iPhone 8 modelinin aynı sorun ile karşılaştığı sorulduğunda yorum yapmaktan kaçınsa da CNET‘in haberine göre 5 farklı ülkeden 6 batarya şişme raporu bulunuyor. iPhone 8 Plus modellerinin şu anki raporlara göre herhangi bir patlama sorununa sahip olmadığını sadece batarya şişme sorunu yüzünden parçalarına ayrıldığını da ekleyelim.

iPhone 8 modellerinin satışa çıkmasının üstünden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen 6 farklı batarya problemi raporunun gelmesi düşündürücü olsa da, iPhone 8 Plus modelinin tıpkı Samsung Galaxy Note 7 modeli gibi bir hayal kırıklığına dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.