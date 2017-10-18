Apple’ın Türkiye’de sabırsızlıkla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 8 ve 8 Plus’a hemen sahip olmak isteyenler için, ürünler vatanbilgisayar.com’da ön sipariş ile ücretsiz kargo avantajıyla satışa sunuluyor.

Ön sipariş için ise artık son günler. Zira yeni iPhone’lar 20 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.

Uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle gelen iPhone 8 ve 8 Plus, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

32 GB, 128 GB ve 256 GB gibi farklı hafıza seçenekleriyle raflarda yerini alacak cihazlar, Denizbank’ın sunduğu 48 aya varan vadelerle tüketicileri bekliyor.