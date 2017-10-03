Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. Telefonlar hala Türkiye’de satışa çıkabilmiş değil. Bunun yanı sıra bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye çıkış tarihiyle ilgili bilgiler geldi.
Gelen raporlara göre yeni iPhone’lar ülkemizde 20 Ekim Cuma günü satışa sunulacak. Bu arada ilk etapta satışa çıkacak olan iPhone’lar arasında iPhone X yer almayacak. iPhone X bir süre daha bekleyecek.
Diğer taraftan şu anda bu telefonların Türkiye fiyatları hala belirsizliğini koruyor.
iPhone 8 teknik özellikler
- Boyut: 138.4mm x 67.3 x 7.3 mm
- Ağırlık: 148g
- 4.7-inç LCD, 1334 x 750 çözünürlüklü ekran, 326 ppi ve 625 cd/m2 max parlaklık (Retina HD ekran)
- 6 çekirdek A11 Bionic çip, 64-bit mimari, sinirsel motoru, ve M11 hareket yardımcı işlemcisi
- 2GB RAM (onaylanmadı)
- 64GB ve 256GB depolama seçenekleri
- Kamera: 12-megapiksel iSight kamera, f/1.8 diyafram aralığı, optik görüntü sabitleme, altı-element lens
- 7-megapiksel FaceTime kamera, f/2.2 diyafram aralığı
- Touch ID parmak izi sensörü
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi, MIMO
- LTE Advanced
- Bluetooth 5.0
- iOS 11
- Apple EarPods, Lightning port
- AirPods desteği
- IP67 sertifikası, su ve toza dayanıklı
- Pil: 14 saat (konuşma süresi), 12 saat (internet kullanımı), 13 saat (video oynatma), 40 saatten fazla (ses çalma)
- hızlı şaj desteği – 30 dakikada %50 şarj
- Qi kablosuz şarj
iPhone 8 Plus teknik özellikler
- Boyut: 158.4mm x 78.1 x 7.5 mm
- Ağırlık: 188g
- 5.5-inç LCD, 1920 x 1080 çözünürlüklü ekran, 401 ppi (Retina HD ekran)
- Altı-çekirdek A11 Bionic çip, 64-bit mimari, sinirsel motor, ve M11 hareket yardımcı işlemci
- 3GB RAM (onaylanmadı)
- 64GB ve 256GB dahili hafıza
- Kamera: dual-lens 12-megapixksel geniş açılı kamera, f/1.8 diyafram aralığı ve12-megapiksel f/2.8 diyafram aralıklı kamera, 2x optik yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme
- 7-megapiksel FaceTime kamera, f/2.2 diyafram aralığı
- Touch ID parmak izi sensörü
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi, MIMO
- LTE Advanced
- Bluetooth 5.0
- iOS 11
- Apple EarPods, Lightning port
- AirPods desteği
- IP67 sertifikası, su ve toza dayanıklı
- Pil: 21 saat (konuşma süresi), 13 saat (internet kullanımı), 14 saat (video oynatma) 60 saat (ses çalma)
- hızlı şaj desteği – 30 dakikada %50 şarj
- Qi kablosuz şarj