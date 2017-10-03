Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. Telefonlar hala Türkiye’de satışa çıkabilmiş değil. Bunun yanı sıra bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye çıkış tarihiyle ilgili bilgiler geldi.

Gelen raporlara göre yeni iPhone’lar ülkemizde 20 Ekim Cuma günü satışa sunulacak. Bu arada ilk etapta satışa çıkacak olan iPhone’lar arasında iPhone X yer almayacak. iPhone X bir süre daha bekleyecek.

Diğer taraftan şu anda bu telefonların Türkiye fiyatları hala belirsizliğini koruyor.

iPhone 8 teknik özellikler

Boyut: 138.4mm x 67.3 x 7.3 mm

Ağırlık: 148g

4.7-inç LCD, 1334 x 750 çözünürlüklü ekran, 326 ppi ve 625 cd/m2 max parlaklık (Retina HD ekran)

6 çekirdek A11 Bionic çip, 64-bit mimari, sinirsel motoru, ve M11 hareket yardımcı işlemcisi

2GB RAM (onaylanmadı)

64GB ve 256GB depolama seçenekleri

Kamera: 12-megapiksel iSight kamera, f/1.8 diyafram aralığı, optik görüntü sabitleme, altı-element lens

7-megapiksel FaceTime kamera, f/2.2 diyafram aralığı

Touch ID parmak izi sensörü

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi, MIMO

LTE Advanced

Bluetooth 5.0

iOS 11

Apple EarPods, Lightning port

AirPods desteği

IP67 sertifikası, su ve toza dayanıklı

Pil: 14 saat (konuşma süresi), 12 saat (internet kullanımı), 13 saat (video oynatma), 40 saatten fazla (ses çalma)

hızlı şaj desteği – 30 dakikada %50 şarj

Qi kablosuz şarj

iPhone 8 Plus teknik özellikler