Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. Telefonlar hala Türkiye’de satışa çıkabilmiş değil. Bunun yanı sıra bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye çıkış tarihiyle ilgili bilgiler geldi.

Gelen raporlara göre yeni iPhone’lar ülkemizde 20 Ekim Cuma günü satışa sunulacak. Bu arada ilk etapta satışa çıkacak olan iPhone’lar arasında iPhone X yer almayacak. iPhone X bir süre daha bekleyecek.

Diğer taraftan şu anda bu telefonların Türkiye fiyatları hala belirsizliğini koruyor.

iPhone 8 teknik özellikler

  • Boyut: 138.4mm x 67.3 x 7.3 mm
  • Ağırlık: 148g
  • 4.7-inç LCD, 1334 x 750 çözünürlüklü ekran, 326 ppi ve 625 cd/m2 max parlaklık (Retina HD ekran)
  • 6 çekirdek A11 Bionic çip, 64-bit mimari, sinirsel motoru, ve M11 hareket yardımcı işlemcisi
  • 2GB RAM (onaylanmadı)
  • 64GB ve 256GB depolama seçenekleri
  • Kamera: 12-megapiksel iSight kamera, f/1.8 diyafram aralığı, optik görüntü sabitleme, altı-element lens
  • 7-megapiksel FaceTime kamera, f/2.2 diyafram aralığı
  • Touch ID parmak izi sensörü
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi, MIMO
  • LTE Advanced
  • Bluetooth 5.0
  • iOS 11
  • Apple EarPods, Lightning port
  • AirPods desteği
  • IP67 sertifikası, su ve toza dayanıklı
  • Pil: 14 saat (konuşma süresi), 12 saat (internet kullanımı), 13 saat (video oynatma), 40 saatten fazla (ses çalma)
  • hızlı şaj desteği –  30 dakikada %50 şarj
  • Qi kablosuz şarj

iPhone 8 Plus teknik özellikler

  • Boyut: 158.4mm x 78.1 x 7.5 mm
  • Ağırlık: 188g
  • 5.5-inç LCD, 1920 x 1080 çözünürlüklü ekran, 401 ppi (Retina HD ekran)
  • Altı-çekirdek A11 Bionic çip, 64-bit mimari, sinirsel motor, ve M11 hareket yardımcı işlemci
  • 3GB RAM (onaylanmadı)
  • 64GB ve 256GB dahili hafıza
  • Kamera: dual-lens 12-megapixksel geniş açılı kamera, f/1.8 diyafram aralığı ve12-megapiksel f/2.8 diyafram aralıklı kamera, 2x optik yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme
  • 7-megapiksel FaceTime kamera, f/2.2 diyafram aralığı
  • Touch ID parmak izi sensörü
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi, MIMO
  • LTE Advanced
  • Bluetooth 5.0
  • iOS 11
  • Apple EarPods, Lightning port
  • AirPods desteği
  • IP67 sertifikası, su ve toza dayanıklı
  • Pil: 21 saat (konuşma süresi), 13 saat (internet kullanımı), 14 saat (video oynatma) 60 saat (ses çalma)
  • hızlı şaj desteği –  30 dakikada %50 şarj
  • Qi kablosuz şarj

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