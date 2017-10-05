Apple, 12 Eylül’de düzenlediği etkinlikte, 10. yıla özel geliştirdiği iPhone X modelini

‘Geleceğe merhaba deyin’ sloganıyla duyurmuştu. Ana ekran düğmesinin kaldırıldığı iPhone X kullanıcısını parmak izi yerine yüzünden tanıyor. Etkinlikte tanıtılan diğer iki iPhone modeli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone X’in gölgesinde kaldı. iPhone 7 ile aynı tasarıma sahip iPhone 8’ler için Apple yeni özellik eklemeyi unuttu yorumları yapıldı.

Peki iPhone 8’de gerçekten yeni bir şey yok mu? 20 Ekim’de Türkiye’de de satışa sunulacak olan iPhone 8 modellerinde yeni diyebileceğimiz özellikler neler?

İşte iPhone 8 ve 8 Plus’a özel 8 yeni özellik.

● iPhone 8 ve 8 Plus, selefleri ile aynı tasarıma sahip. Ancak artık telefonların arka

gövdesi alüminyum yerine cam ile kaplanmış. Yani artık tamamen cam bir kasa ile

karşı karşıyayız.

● Ekran ölçüleri 4.7 ve 5.5 inç olarak korunmuş. Ekran çözünürlük değerleri de aynı.

iPhone 8’lerde yeni True Tone görüntüleme teknolojisi yer alıyor. True Tone

teknolojisi gerçeğe daha yakın renkler sunma konusunda iddialı.

● iPhone 8’ler yeni A11 biyonik işlemci ile iPhone 7’den %25-75 arasında daha yüksek

performans vadediyor.

● Qi standardına uygun kablosuz şarj desteğine sahip.

● iPhone 8’de 12 Megapiksel tek, iPhone 8 Plus’da 12+12 MP çift kamera yer alıyor.

Kamera tarafında radikal bir değişiklik yok. Bazı ufak iyileştirmeler yapılmış. Daha

hızlı odaklanma, 4K çekimlerde 60 fps, HD çekimlerde 240 fps desteği ile ufak bir

doping söz konusu.

● Arttırılmış gerçeklik (AR – Agumented Reality) uygulamalarında en iyi sonucu vermesi

için iPhone 8 ve 8 Plus kamerasında geliştirme söz konusu.

● Apple yeni iPhone modellerinde Bluetooth 5.0’a yer vermiş. Bluetooth 4.2

teknolojisine kıyasla 4 kat daha fazla kapsama, veri transferi tarafındaysa 2 kat daha

fazla hız sağlayan Bluetooth 5.0 yeni iPhone modellerinde standart.

● Yapılan iyileştirme ile hoparlörler artık %25 daha güçlü