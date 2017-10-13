Apple yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı yavaş yavaş dünya genelinde satışa çıkarıyor. Uzun zamandır bu anlamda süren bekleyiş ise ülkemizdeki tüketiciler için sonunda sona eriyor. GSM operatörleri bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı resmen ülkemizde ön siparişe çıkardığını duyurdu.

Bu duyuruyla birlikte yeni iPhone’ların Türkiye satış fiyatı da belli olmuş oldu. Hemen aşağıda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatlarını görebilirsiniz.

iPhone 8 ve 8 Plus Türkiye fiyatı

iPhone 8 Türkiye fiyatı (64GB): 4.149 TL (KDV dahil)

iPhone 8 Türkiye fiyatı (256GB): 4.949 TL (KDV dahil)

iPhone 8 Plus Türkiye fiyatı (64GB): 4.699 TL (KDV dahil)

iPhone 8 Plus Türkiye fiyatı (256GB): 5.499 TL (KDV dahil)