iPhone’un Lightning şarj kablosu bir kızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın detayları şu şekilde.

iPhone şarj kablosu kullanırken dikkat

Apple, insan sağlığını ön planda tutmasına rağmen, kullandığı plastik malzemenin kalitesizliği ile özellike iPhone kullanıcılarını çileden çıkarıyor. iPhone’u şarj etmek için kullanılan Lightning kablo, dikkat edilmeden kullanılırsa yaklaşık 3-4 ay içerisinde soyulup kopabiliyor.

Soyulmuş iPhone Lightning şarj kablosunun kullanılmaması gerektiği bugün yaşanan üzücü haber ile tekrar gündeme geldi. 14 yaşındaki Vietnamlı bir genç kıza, soyulan Lightning kablosundan elektrik çarptığı aktarıldı. Vietnam’ın başkendi Hanoi’nin Hoan Kiem bölgesinde yaşanan olayda Le Thi Xoan maalesef ki yaşamını yitirdi.

İşte patlama anından sonra çekilen şarj aleti görüntüsü

Olay yeri inceleme ekipleri, Le Thi Xoan’ın iPhone 6’sını şarj etmek için kullandığı Lightning kablosunun soyulmuş olduğunu aktardı. Gece şarja taktığı iPhone 6’nın soyulmuş kablosundan dolayı elektrik akımına kapıldığı söylenen genç kızın, orijinal kablo kullanmadığı söyleniyor.