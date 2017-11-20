Apple, akıllı telefon üretimi konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Apple’ın geçen yıl piyasaya sürülen 4 inçlik iPhone SE, geniş çaplı bir satış başarısı göstermişt. Şimdi ise ikinci nesil iPhone SE telefonu piyasaya ne zaman çıkacağı ise merak konusu. Bununla ilgili çeşitli söylentiler olsa da en gerçekçi söylenti telefonun önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi.

Çin medyasının son raporlarına göre iPhone SE çoğu bölgede en çok satılan akıllı telefonlardan birisi. Hal böyle olunca ikinci nesil iPhone SE’nin 2018 yılında piyasaya sürülme olasılığı artmakta.

Cihazın özelliklerine gelince, genel olarak geçen yılki iPhone 7 ile benzer özelliklere sahip. Yine bu telefonda da Apple A10 yongasetini kullanılacak. Dokunmatik ID sensörünün yanı sıra 4 inçlik ekranın da muhafaza edilmesi bekleniyor. Telefonun orijinal iPhone SE ile aynı fiyatta olabileceği söyleniyor. Çin’de yaklaşık 2.988 Yuan (450$) fiyat etiketine sahip olabilir.

Apple da dahil olmak üzere bir çok akıllı telefon üreticisinin tam ekran tasarım telefonlarını piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, iPhone SE 2’nin ne kadar ilgi göreceği merak konusu.