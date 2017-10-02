Samsung ve Apple her ne kadar genel olarak rakip olarak görülseler de konu iş olunca işler değişebiliyor. Bunu aralarındaki donanım ticaretlerinden görebiliyoruz. Zira uzunca zamandır Samsung, Apple’ın ürünlerinin çeşitli donanımlarını tedarik ediyor. Bugün ise bu konuyla ilgili bir hayli ilgi çekici bir araştırma yayınlandı.

Yayınlanan araştırmaya göre Samsung, iPhone X’ten Galaxy S8’den elde edeceğinden daha fazla para kazanacak. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Olayı hemen açıklayalım; Samsung, iPhone X’in ekranı ve NAND belleğinin tedariğini yapıyor. Bu donanımlar da değerli donanımlar. Counterpoint Technology tarafından yapılan araştırmaya göre önümüzdeki 20 ay içerisinde 130 milyon adet iPhone X satılacak. Samsung, ürün tedariği yaptığı için her iPhone X’den 110 dolar gelir elde edecek.

Samsung Galaxy S8’in satışlarının 50 milyon adet olması bekleniyor. Samsung kendi cihazlarından ürün başına 202 dolar gelir elde ediyor. Buna göre Samsung’un iPhone X satışlarından elde edeceği gelir, Galaxy S8’den elde edeceği gelirden daha fazla olmuş olacak.