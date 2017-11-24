Uzun süredir gündemi meşgul eden iPhone X, resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu.

Çıktığı günden beri hem özellikleri hem de cihazdaki yazılımsal hatalarla teknoloji dünyasının ilgi odağı olan telefonun Türkiye pazarına gelmesini herkes sabırsızlıkla bekliyordu ve o gün geldi.

Apple, 3 Kasım’da Amerika ve Avrupa ülkelerinde iPhone X’i satışa sunmuştu. Stok sıkıntısı çeken iPhone X’in Aralık veya Ocak 2018’de Türkiye’de satışa sunulması bekleniyordu. Ancak Apple elini hızlı tuttu ve bugün iPhone X’i resmi olarak Türkiye’de satışa sundu.

Apple Store üzerinden Türkiye’de satışa sunulan iPhone X, fiyatı ile piyasanın en pahalı telefonu unvanını eline alıyor. iPhone X 64 GB 6.099 TL ve iPhone X 256 GB 6.899 TL’den Apple Store üzerinden satın alınabiliyor. iPhone X ile uyumlu Apple kılıfları da fiyatları ile cep yakıyor.

iPhone X için Deri Folyo Kılıf 449 TL, iPhone X için Silikon Kılıf 179 TL ve iPhone X için Deri Kılıf 229 TL’den yine Apple Store üzerinden alınabiliyor.

Face ID ve tam ekran tasarımı ile uzun zamandır iPhone’da yapılmış en büyük yenilikleri barındıran iPhone X, 2018yılının ilk çeyreğinde bir fiyat düzenlemesi alacak. Yeni vergiler ve zamlar ile iPhone X’in fiyatının 6.299 TL’ye çıkması bekleniyor.