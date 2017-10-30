Apple’ın şirket politikalarının ne kadar katı olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay bize Apple’ın bu konudaki tutumunun ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Apple’da çalışan bir mühendisin kızı, henüz piyasaya çıkmamış olan iPhone X telefonuyla bir video çekti ve bunu internette paylaştı. Youtube’da viral olan video ise babasının işinden olmasına mal oldu.

Brooke Amelia Peterson adlı kadın herkesin merakla iPhone X videosunu beklediğini biliyordu ve bunun için telefonla bir video çekti. Beklediği gibi de oldu ve video kısa sürede binlerce kez izlendi. Ancak hesaba katmadığı şey ise Apple’ın şirket politikalarıydı. Apple önce videonun kaldırılması talebinde bulundu, sonrasında ise buna sebebiyet veren Amelia’nın babasını işten çıkardı.

Bu olayları ise yine Amelia başka bir videoda anlattı. İşte o video;