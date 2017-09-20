Apple, 12 Eylül’de düzenlediği etkinlikte, 10. yıla özel geliştirdiği iPhone X modelini ‘Geleceğe merhaba deyin’ sloganıyla duyurdu. Ana ekran düğmesinin kaldırıldığı iPhone X’de Touch ID yerine Face ID teknolojisi yer alıyor. iPhone X, kullanıcısını parmak izi yerine yüzünden tanıyor. Etkinlik sırasında Face ID demosunu yapan Craig Federighi’nin Face ID ile telefonunun kilidini açması için üç deneme yapması gerekti. Kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşurken, Apple’dan endişeye gerek yok, Face ID sorunsuz çalışıyor açıklaması geldi.

Tim Cook’a mektup yazdı

Face ID’nin sorunsuz çalışıp çalışmayacağı tartışıla dursun güvenlik ve gizlilik konusunda yeni bir tartışma başladı. ABD Senato’sundan Senatör Al Franken de Face ID’den duyduğu endişeleri hakkında Apple CEO’su Tim Cook’a mektup yazdı.

Mektupta kullanıcıların Face ID bilgilerinin nasıl korunduğu, bu bilgilerin başkalarının eline geçip geçmeyeceği soruları dışında Al Franken, Face ID algoritmasını geliştirmek için kullandığını açıkladığı bir milyar yüz görüntüsünün nereden geldiğini soruyor.

Görünen o ki Face ID tartışmaları uzunca bir süre gündemde olacak.