Apple’ın en son çıkardığı en yeni model akıllı telefonlardan biri olan iPhone X’e sahip olmak için ödediğimiz tutarın yanı sıra ne kadara mal olduğu da merak konusu olmuştu.

Bu konu hakkında araştırma yapan TechInsights analiz ajansının uzmanları, iPhone X’de kullanılan parçaların maliyetlerini tek tek hesaplayarak cihazın ne kadar ucuza mal olduğunu bir nevi ifşa etti.

Parçaların fiyatlarında dikkat çeken ise, iPhone X’te kullanılan çerçevesiz ekran olan Super AMOLED’in maliyeti oldu. Tam 65 dolar. Zira bu rakam iPhone 8’deki ekranla(29 dolar) kıyas yaptığımızda oldukça yüksek bir fiyat oluyor.

Telefonun iç parçaları için 247 dolar harcanırken, çelik çerçeveli göve için de 36 dolar harcandığı ifade edildi.

Analizcilerin görüşüne göre, iPhone X’in toplam maliyeti 357 doları civarında.