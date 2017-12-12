Bahreyn Merkez Bankasinda Bankacilik Denetimi Müdürü olan Halid Hamad geçenlerde İslami Bitcoin’lerin geleceini ilan etti.

İslam Bankacılığı Konferansı’nda konuşan Halid Hamad, Bitcoin hakkında sorulan soruya çarpıcı bir cevap verdi. Konferansta kendisine “Bizleri orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bekliyor mu?” diye sordu. Soruyu cevaplayan Hamad, şu ifadeyi yaptı:

“Evet, bekliyor. Elbette, tüm ülkelerin bu teknolojiyi benimsemesi için bir ön koşul var. Gelecek yıllarda kullanılacak tek para birimi Bitcoin’tir. Kartların da önümüzdeki yıllarda kaldırılacağını düşünüyoruz.

Dün gece Chicago’da CBOE borsasında “XBT” koduyla açılan Bitcoin, bu gelişmeden sonra da yükselişini sürdürüyor. Analistler, Bitcoin’in bu tür taleplerden beklentisinin kripto para biriminin gelecekte çok daha hızlı büyüyebileceğini belirtti. Bitcoin, şu anda 17 bin dolara kadar yükseldi.