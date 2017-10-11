Türkiye’de taksicilerle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de popüler hale gelen Uber arasında rekabet artıyor. Son olarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü “Turkuaz Taksi” proje kapsamında tamamen elektrikle çalışan Tesla taksi, test sürüşlerine başladı.

2018 başı itibarıyla 200 adede kadar çıkacak elektrikli taksiler, sarı taksilere göre yüzde 15’lik farklı tarife ile çalışacak. İndi-bindi ücretinin 11,50 lira olarak yansıyacağı Tesla marka turkuaz takside iTaksi, navigasyon ve kamera sistemleri mevcut.

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