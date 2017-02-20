İstanbul Yeni Havalimanı Schindler Asansörü tercih etti.

Dünya çapında günde 1 milyardan fazla kişiyi taşıyan Schindler, ülkemizde yeni projelerle ilerliyor

Asansör ve yürüyen merdiven tedarikçilerinden olan, sadece Türkiye değil, dünyanın en büyük projelerinden İstanbul Yeni Havalimanı projesini portföyüne katan Schindler, Türkiye’ye güvenle bakıp, yeni kararlar ve yeni projelerle yol alıyor.

Schindler Group, Türkiye’de 2017 yılı için aldığı yeni kararlar ve yeni projeler ile emin adımlarla ilerliyor.

Schindler Türkeli Asansör Genel Müdürü Zafer Kabadayı yaptığı açıklamada, sektörün önde gelen prestijli projelerinde yer alarak, Schindler kalitesini daha da görünür hale getirmeyi ve sektör lideri olarak tamamladıkları 2016 yılındaki başarılarını daha arttırarak sürdürmeyi, 2017 yılında da sektör lideri olarak kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Sektörel anlamda, piyasalardaki kur dalgalanmalarının ve politik süreçlerin pek çok yatırımcı firmanın, bekle-gör yaklaşımı içinde olmasına neden olduğunu hatırlatan Kabadayı, Schindler olarak Türkiye’nin bu süreçleri aşacağını ve yeniden büyüme trendini yakalayacağını öngördüklerini söyledi.

Yüksek güvenlik ve konfor için getirilen yeni standartlar EN81-20/50 ve belediyeler tarafından atanan danışman muayene kuruluşlarının asansörleri denetleme ve etiketleme süreçleri gibi sektörde pek çok teknik ve uygulamaya yönelik değişiklikler olduğunun altını çizen Kabadayı, bu yeni standartlara, konulan kurallara/yönetmeliklere uygun olmayan firmaların eleneceği, daha kaliteli isim ve hizmet anlayışının yerleşeceği inancında olduklarını vurguladı.

Beş kıtada 58 binden fazla çalışanıyla hizmet veren ve global olarak günde 1 milyardan fazla kişiyi taşıyan Schindler, Türkiye’de portföylerine kattığı üniteler, yaptığı geri kazanımlar ve Dünya çapında kazanılan projelerin yanı sıra organizasyon olarak da geçtiğimiz yıl kuvvetlenerek büyümeye devam etti.

Geçtiğimiz yılı kısaca özetleyen Kabadayı şu bilgileri verdi: “Sadece Türkiye değil, dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı projesini geçtiğimiz yıl aldık. Gebze’deki Eğitim merkezimiz ve ilgili eğitim planlarımız doğrultusunda deneyim seviyemizi artırmış, belirlenen satış hedeflerine ulaşmış bulunmaktayız. Bunların yanında bakım portföyümüzü daha da büyüterek yeni satışlardaki liderliğimize ek olarak portföy tarafında da liderliğe ulaşmak için önemli atılımlar yaptık. 2016 yılının önemli bir diğer konusu da Schindler Türkeli ailesi olarak SAP sistemine başarılı bir şekilde geçilerek tam entegrasyon sağlanmış olmasıdır. 2017 yılına kalite bilincinin artırılması, takım ruhu ve motivasyonun güçlenmesi çalışmalarıyla girdik. Bütün bunlar Schindler ailesi olarak birbirimize olan koşulsuz bağlılığımızı daha da güçlendirecektir. Güvenlik ilkesinden hiçbir taviz vermeden bir yılı daha geride bırakmış olduk. SAIS, CPSI gibi Schindler’e özel üst düzey güvenlik testleri ile müşterilerimize kaliteli ve güvenli ürünlerimizi sunmaya devam ettik.”

2016 yılının Türkiye açısından zorlu bir yıl olarak geçtiğini söyleyen Kabadayı, tüm sektörlerin makro ve mikro ölçekte politik ve ekonomik dalgalanmalardan etkilendiğini, darbe teşebbüsü, terör olayları gibi birçok hadisenin yabancı yatırımcıların planlarını ertelemesine neden olduğunu hatırlattı.

Kabadayı döviz kurlarında meydana gelen şiddetli dalgalanma sonucu ithalat ve ihracat yapan tüm sektörlerin sıkıntı çektiğini, döviz kurlarında meydana gelen şiddetli dalgalanmanın ithalat ve ihracat yapan tüm sektörleri olumsuz etkilediğini anımsattı.

Turizm sektörünün de olaylardan etkilendiğini, planlanan turizm yatırımlarının iptal edilmesi veya ertelenmesinin birçok gayrimenkul yatırımını aksattığını söyleyen Kabadayı, ülke olarak yaşadığımız trajik olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da saygı ve rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.