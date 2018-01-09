Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUI) üç hafta geçiren Japon astronot ilginç bir şekilde 9 santimetre uzadığını açıkladı.

Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabında “Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım.” mesajını paylaştı.

Kanai, “Haziran ayında Dünya’ya döndüğümde Soyuz’un uzay aracının koltuğuna oturmayacağından endişe ediyor” dedi. kullanılan ifadeler

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.