Japonların masa tenisi oynayan yapay zekalı robotu Forpheus, ping-pong’u nasıl oynayacağımızı öğreterek, insanların makinelerle uyumunu göstermeyi amaçlıyor.

Her ne kadar daha önce yapılmış TrainerBot gibi ping-pong topu atma makineleri mevcut olsa da, Forpheus ile gerçek bir rakibe karşı oynama hissi yaşayabilirsiniz. Forpheus, ilk olarak 2014’te tanıtılan dördüncü nesil robot olarak biliniyor.

Forpheus, AI tarafından 5 eksenli bir motor sistemi ile kontrol ediliyor ve robot bir kol tarafından yönetiliyor. Hareket denetleyicisi, makineye topu nasıl vuracağını söylüyor ve robot çok kısa bir süre içinde topa yön veriyor.

İyi bir antrenör, oyunu nasıl oynayacağınızı öğretmekten daha fazlasını yapar. Size ilham verir. Felsefesiyle yola çıkılan Forpheus, ilk masa tenisi öğreten robot olarak Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmıştır.

Ayrıca bununla ilgili küçük bir senaryo bile yazıldı. Masa tenisinin insan ilişkilerini nasıl iyileştirdiği hakkında bir senaryo hazırlandı. Kızıyla masa tenisi oynadığını hayal eden bir babanın görüntülerini videodan izleyebilirsiniz.