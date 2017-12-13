Japonya’da bir şirket, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şirket, 2018’in Mart ayından itibaren 4bin çalışana maaşlarının yaklaşık 870 dolarlık kısmını kripto para birimi olan Bitcoin ile ödeme seçeneği sunacağını belirtti.

Bu işlemler çalışan ve işverenin rızasıyla yapılacağı ve Japonya’da da bu işlemin yasal olduğu kaydedildi.

Bir süredir büyük artış gösteren Bitcoin’in bu şekilde kullanılması ülkede şüphesiz bir teşvik unsuru olacak gibi görünüyor. Piyasa değeri 280 milyar dolar’a yükselen Bitcoin, bir çok büyük şirketi geride bırakmayı başardı. Öyle ki piyasada bulunan diğer 1400 kripto para biriminin toplam değerlerinin 400 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bu alanda Bitcoin şu anda rakipsiz olarak görünüyor.