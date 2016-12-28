Jeneratör Gibi Telefon: Gionee M2017!

Çinli Gionee öyle bir telefon üretti ki. Firmanın yeni modeli M2017 adeta bir Jeneratör gibi. Detaylar haberimizin içinde yer alıyor.

“Nasıl Bir Şey?” Der Dediğinizi Duyar Gibiyiz

Gionee’nin telefonu üst seviye özelliklere sahip. Telefon geçen ay –Kasım- tanıtılmıştı. Çin’de satışa çıkan telefonun ilerleyen zamanlarda diğer Ülkeler’de de satışa çıkması bekleniyor.

Telefonda; 8 çekirdekli işlemciye sahip Qualcomm’un Snapdragon 653 yongaseti yer alıyor. Cihazda 6 GB ana bellek kullanılıyor.

128 GB ve 256 GB dâhili depolama alanı seçenekleriyle telefon satışa çıktı. Telefonun arkasında 2 adet Çift Kamera yer alıyor.

Bu Kameralardan biri 12 bir diğeri de 13 megapiksel. Ön Kamera ise 8 megapiksel. Parmak izi sensörü; Ev –Home- tuşunun üzerinde yer alıyor.

USB Type C girişine telefon sahip. 3.5 mm Ses Girişi ve Micro-SD kartı girişi de telefonda yer alıyor. Android 6.0 Marshmallow’a da sahip olan cihaz Android 7.0 Nougat’ı da alacak.

Telefonun ekranı çift eğime –Edge- sahip. Ekran, QHD: “2560×1440” çözünürlüğüne sahip. Cihazda 2 adet 3500 mAh batarya yer alıyor.

Toplam Batarya gücünün 7000 mAh olduğunu görüyoruz. 128 GB dâhili depolama alanına sahip olan model; 1000 Dolar yaklaşık olarak 3521 TL, 256 GB dâhili depolama alanına sahip olan model; 2445 Dolar yaklaşık olarak 8610 TL fiyat etiketine sahip olacak.