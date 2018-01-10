CES 2018 etkinliklerinde tanıtılan robot, kanser hastası çocuklara kemoterapi sırasında moral oluyor.

Sproutel tarafından üretilen Aflac ördek robot, kanserden etkilenen çocukları rahatlatıyor. Uzun ve yorucu bir dönem olan kemoterapi sırasında çocukların bu hastalıkla baş etmesine yardımcı oluyor. Protez üzerinde bir kemoterapi bağlantısı var. Ördeklerin aynı zamanda kanser tedavisi gören çocuklar için aksesuarları da var. Artan gerçeklik uygulaması sayesinde, çocuklara pişirme ve banyo gibi benzer rolleri yapma izni verilebilir.

Aflac’ın hislerini kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece mutlu, üzgün, can sıkıcı ya da öfkeli yapabilirsiniz. Aynı zamanda Aflac’ın hislerini değiştirdiğinizde hareketleri de buna göre değişir. Sproutel CEO’su Aaron Horowitz, Aflac’ın sakinleştirici sesler verdiğini belirtti. Robotun diğer bir özelliği de, solunum seansı sırasında çocukların solunumlarını kontrol etmelerine yardımcı olması. 200 dolarlık üretim maliyeti olan robot, hastanelerle anlaşarak kanser tedavisi gören çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Şirket ayrıca, güvercinleri aktif olarak kullanan 100’den fazla çocuğun bulunduğuna dikkat çekti. Sproutel’in önümüzdeki yıl için yapacağı planlar arasında 10.000’den fazla ördek dağıtımı yer alıyor.