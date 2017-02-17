Kaspersky Lab, AV-TEST tarafından yeni bir ödül kazandı.

Kaspersky Lab, bağımsız BT güvenliği enstitüsü AV-TEST’in son incelemelerinde uç nokta güvenliği ve küçük işletmeler için olan ürünleriyle birçok kategoride “Sınıfının En İyisi” ödülü alarak 2016’daki testlerde zirvede yer aldı. Ödüller, yenilikçi ve otomatikleştirilmiş zararlı yazılım tespit sistemleri için insanların çalışmalarını makine öğrenimi ile harmanlayan, Kaspersky Lab’ın siber güvenlik tehditlerine karşı kullandığı benzersiz HuMachine yaklaşımının başarısının bir kanıtı olarak görülüyor.

AV-TEST ödülleri şu kategorilerde verildi: Kaspersky Endpoint Security for Businessürünü için En İyi Koruma ve En İyi Kullanılabilirlik; Kaspersky Small Office Securityiçin En İyi Koruma, En İyi Performans ve En İyi Kullanılabilirlik. Buna ek olarak, Kaspersky Lab’ın tüketicilere yönelik ürünü olan Kaspersky Internet Security de son test turunda En İyi Performans ve En İyi Kullanılabilirlik statüsünü elde etti. Bir başka ödül de En İyi Onarım kategorisinde Kaspersky Virus Removal Tool ürününe, verildi.

2016 yılında yapılan karşılaştırmalı testler, ürünleri koruma, performans, kullanılabilirlik ve onarım olmak üzere dört kategoride değerlendiriyor. Koruma sistemlerinin her yönünü çeşitli şekillerde test etmek amacıyla karmaşık test prosedürleri tasarlanıyor. Testler, sıfır gün saldırıları gibi saldırı senaryolarını ve güvenlik yazılımının tüm sistemin kullanılabilirliği üzerindeki etkisini simüle etmeyi de içerecek biçimde tasarlanıyor.

Kaspersky Lab’ın teknoloji liderliğinin, uzmanlarının bilgisi ve makine öğrenimi algoritmalarının harmanlanmasından kaynaklandığını belirten Kaspersky Lab Anti-Zararlı Yazılım Araştırma Direktörü Timur Biyachuev, “AV-TEST gibi bağımsız laboratuarlar, sürekli olarak Kaspersky Lab ürünlerini sınıfının en iyisi olarak tanımlıyorlar. Olası tehditlere yönelik derinlemesine bilgi sahibi olmak, önceden bilinmeyen yeni saldırılara karşı koruma sağlayan, kötü niyet ve davranışın daha geniş belirtilerine dayanan ve benzeri olmayan makine öğrenimi algoritmaları geliştirmemize yardımcı oluyor” diyor.

Kaspersky Lab’ın aldığı ödüllerin sayısı, 2016 yılında alınanlar dahil olmak üzere toplamda 100’e ulaşmış bulunuyor. Yüzüncü AV-TEST sertifikasını alması dolayısıyla özel bir ödül daha alan Kaspersky Lab, böylelikle bu noktaya gelen ilk şirket unvanına da sahip oldu.

AV-TEST Ödülleri hakkında daha fazla bilgiye https://www.av-test.org/en/ award/2016/adresinden ulaşabilirsiniz.