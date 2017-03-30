Kaspersky Lab, yazılım tanımlı veri merkezlerini daha iyi koruyacak

Kaspersky Security for Virtualization Agentless, veri merkezlerinin akıllı koruması için VMware NSX’in güvenlik özelliklerini güçlendiriyor. “VMware® Ready ™ for Networking and Security” statüsü kazanan yeni Kaspersky Security for Virtualization, artık VMware NSX ile birlikte kullanılabiliyor.

Kaspersky Lab, sanallaştırma güvenliği çözümü Kaspersky Security for Virtualization Agentless’ın yeni bir sürümünü yayınladı. VMware vSphere® ve VMware NSX® üzerine kurulu, yazılım tanımlı veri merkezlerinde koruma sağlamak üzere tasarlanmış olan çözüm, sanallaştırılmış platform kaynakları üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadan, her sanal makine ve sanal ağ için gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor.

VMware NSX ve yeni Kaspersky Security for Virtualization Agentless, yazılım tanımlı veri merkezlerinde performans ve koruma arasında doğru dengenin bulunmasını sağlıyor. Kaynakları verimli olarak kullanan güvenlik çözümü, yüksek konsolidasyon oranlarını korumaya ve bilgi işlem kaynakları üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı oluyor. Sanallaştırma özelinde kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma sağlayan çözüm, yüksek verimlilik ve sistem performansı üzerinde daha düşük etki sağlamak için dosya tarama görevlerinin tekil sanal makinelerden alınarak, bu işe ayrılmış güvenli bir sanal makineye (VM) aktarılmasını sağlıyor.

Yerleşik VMware NSX özellikleri artık Kaspersky Security for Virtualization’ın zararlı yazılı karşıtı koruması, sanal ağ IDS/IPS ve gelişmiş SNMP izleme gibi güvenlik özellikleri ile güçlendirildi. NSX Güvenlik Etiketleri’ni kullanmak, güvenlik olaylarına gerçek zamanlı tepki vermeye ve Agentless’ın kötü amaçlı yazılımları veya diğer kötü niyetli faaliyetleri tespit etmesi durumunda sanal altyapının otomatik olarak yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyor. Her bir sanal makine, güvenlik politikası entegrasyonu sayesinde, sanal makinenin rolüne dayalı şirket politikaları tarafından tanımlanan kesin güvenlik özelliklerine sahip olacak.

Kaspersky Security for Virtualization Agentless, çevrimiçi ve çevrimdışı sanal makinelerin taranmasını sağlayan benzersiz bir tüm altyapıyı tarama yeteneğine sahip. Yalnızca işler haldeki sanal makineleri tarayabilen geleneksel ajan tabanlı güvenlik çözümlerinden farklı olarak, bu çözüm, özellikle tüm altyapıdaki kötü amaçlı yazılımları saptamak üzere, sanallaştırma için tasarlandı.

Kaspersky Lab İş Çözümleri, Veri Merkezi ve Sanallaştırma Güvenliği Lideri Vitaly Mzokov, “Performans ve güvenlik ikilemi, kurumsal sektörde sanallaştırma popüler olduğu sürece BT ve güvenlik uzmanları arasındaki ilişkilerin merkezinde bulunuyordu. VMware ve Kaspersky Lab, VMware NSX’li Kaspersky Security for Virtualization Agentless’ı kullanımına sunarak bu ikilemi ortadan kaldırıyor. Müşterilere gelişmiş güvenlik yetenekleri sağlarken, platform performansını ve verimliliğini neredeyse hiç etkilemiyor. Şu anda hem VMware NSX hem de VMware vShield Endpoint ™ için sunduğumuz güvenlik özellikleri, sahip olunabilecek tüm BT ve güvenlik stratejilerinin belirli işletme ihtiyaçlarına tam olarak uyumlu hale getirilebileceği anlamına geliyor” diyor.

VMware Technology Alliance Partner Programı Direktörü Kristen Edwards, ise “Kaspersky Security for Virtualization Agentless ürününün Ağ ve Güvenlik için VMware Ready™ logosunu taşımasından, bir takım özel VMware birlikte işlerlik standartlarını karşılayarak müşterilere VMware NSX ile etkili bir şekilde çalıştığını işaret etmesinden dolayı memnunuz. Bu söz konusu çözümün üretim ortamlarında güvenle kullanılabileceği ve müşteri ortamlarında daha hızlı bir şekilde değer yaratılabileceği anlamına geliyor.”diyor.

Moldova Cumhuriyeti e-Devlet Merkezi CTO’su İurie Turcanu, “VMware çözümlerini, VMware NSX ağı ve güvenlik sanallaştırma platformu tarafından sağlanan gelişmiş otomasyon ve koruma özelliklerini sanallaştırma için kullanıyorduk. Kaspersky Lab’ın güvenlik çözümü sanal ortamımızla doğal bir çalışma süreci içinde bulunduğundan, tüm altyapı boyunca her sanal makine için otomatik koruma sağlayabiliyoruz. Güvenlik etiketleri ve politika tabanlı operasyon, güvenlik özelliklerini daha hızlı ve verimli bir şekilde sunmamızı sağlıyor. Bunların hepsi ve kaynaklar üzerinde neredeyse sıfır etkisi, yazılım tanımlı veri merkezimizin güvenilirliğini artırmak adına kritik öneme sahip” diyor.

Güvenlik yönetimi işlevleri, diğer Kaspersky Lab çözümleriyle korunan fiziksel ve mobil aygıtlarla birlikte, tüm sanal makinelerin kontrol edilmesini sağlayan tek bir yönetim konsolunda birleştirildi. Bu, sanaldan fiziksele ve mobile çeşitli platformlar arasında ortamların güvenliğini basitleştirip görünür hale getiriyor. Güvenlik çözümünün sanallaştırmaya özgü mimarisi, kurum içi ve ofis dışı herhangi bir BT altyapısıyla çalışabilen koruyucu bir teknoloji seti sunuyor.