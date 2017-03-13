Kingston’dan Yeni microSD Kart

4K görüntü kaydeden cihazlar için optimum performans sunan Kingston Gold serisi microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) 16GB, 32GB ve 64GB modelleri, KDV dahil 49,90 TL, 96,90 TL ve 199,90 TL tavsiye edilen tüketici fiyatlarıyla satışa sunuldu.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital Inc., microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) kartının yeni Gold serisi sürümünü duyurdu. Yeni ürün, performansı ve boyutuyla GoPro®gibi aksiyon kameraları veya drone’lar gibi 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.

microSD UHS-I U3, saniyede 30 kare 4K video ve saniyede 120 kare 1080P HD kalitesinde görüntü çekerken olağanüstü performans gösteriyor. Su geçirmeyen, şok ve titreşimlere karşı dayanıklı olan kart, 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle her çeşit deneyimi kaydetmek için yeterli yer sunuyor.

16 GB seçeneği için 49,90 TL, 32 GB seçeneği için 96,90 TL ve 64 GB seçeneği için 199,90 TL tavsiye edilen KDV dahil tüketici fiyatlarıyla satışa sunulan microSD UHS-I U3, ömür boyu garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle geliyor. Ayrıntılı bilgi için www.kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kingston Gold microSD UHS-I U3 Ürün Özellikleri:

Her türlü deneyimi kaydedebilmek için olağanüstü performans: Saniyede 30 kareye kadar 4K kalitesinde çekim yapın ve GoPro ® , drone veya Ultra HD kameranızla yapacağınız çekimleri maksimuma çıkartın. 1080P HD modunda saniyede 120 kareye kadar çekim yapın ve en son maceranızın her saniyesinin tadını ağır çekimde çıkarın.

Saniyede 30 kareye kadar 4K kalitesinde çekim yapın ve GoPro , drone veya Ultra HD kameranızla yapacağınız çekimleri maksimuma çıkartın. 1080P HD modunda saniyede 120 kareye kadar çekim yapın ve en son maceranızın her saniyesinin tadını ağır çekimde çıkarın. Boyut faktörü: microSD’ye kayıt yapan GoPro ® , drone ve diğer 4K kameralarla kullanım için tasarlanmıştır.

microSD’ye kayıt yapan GoPro , drone ve diğer 4K kameralarla kullanım için tasarlanmıştır. Hayat sizi nereye götürüyorsa oraya gelebilecek kadar sağlam: su geçirmez 1 , ısıdan etkilenmez 2 , şok/titreşime dayanıklı 3 , x-ışınlarına dayanıklı 4 .

su geçirmez , ısıdan etkilenmez , şok/titreşime dayanıklı , x-ışınlarına dayanıklı . Garantili: Ömür boyu garanti, efsanevi güvenilirlik.

Ömür boyu garanti, efsanevi güvenilirlik. Kapasite 5 : 16GB, 32GB, 64GB

16GB, 32GB, 64GB Performans 6: 90MB/s okuma ve 45MB/s yazma, UHS-I Speed Class 3 (U3)

90MB/s okuma ve 45MB/s yazma, UHS-I Speed Class 3 (U3) microSD Boyutları: 11mm x 15mm x 1mm

11mm x 15mm x 1mm SD Adaptör Boyutları : 24mm x 32mm x 2.1mm

: 24mm x 32mm x 2.1mm Format: FAT32 (microSDHC 16GB-32GB), exFAT (microSDXC 64GB)

FAT32 (microSDHC 16GB-32GB), exFAT (microSDXC 64GB) Çalışma Sıcaklığı: -25°C ila 85°C

-25°C ila 85°C Saklama Sıcaklığı: -40°C ila 85°C

-40°C ila 85°C Voltaj: 3.3V

1 IEC/EN 60529 IPX7 sertifikasyonu ile 30 dak. boyunca sürekli 1 m. derinliğe kadar su altında bulundurulmaya karşı koruma

2 -25 °C ve 85 °C aralığında sıcaklıklara dayanıklı

3 MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 ordu standardı test metoduna göre.

4 Kartın her iki yüzünde ISO 7816-1 sertifikasıyla 0.1 Gy gücünde X-ışını radyasyonuna karşı koruma.

5 Flash bellek cihazının belirtilen kapasitesinin bir bölümü formatlama ve diğer fonksiyonlar için kullanılmakta, veri saklama için uygun olmamaktadır. Dolayısıyla ürün kapasitesi üzerinde belirtilen kapasiteden azdır. Daha fazla bilgi için http://media.kingston.com/pdfs/MKF_283.1_Flash_Mem… adresindeki Flash Bellek Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.

6 Hız, sistem ve cihaz ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.