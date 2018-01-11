129 yıllık Kodak’ın hisse senedi, Kodak’ın kripto para birimi KodakCoin’ini piyasaya sürdüğünü açıklaması sonrasında yüzde 289 oranında yükseldi.

Dijital fotoğraf devrimi sonrasında filmden dijital fotoğrafa geçişi yavaş olduğu için diğer şirketlere pazar payı kaybeden Kodak’ın hisseleri dün gün sonunda yüzde 119 oranında arttı.

New York merkezli Kodak, Londra merkezli Wenn Media Group ile işbirliği içinde KodakCoin’i çıkaracaklarını açıkladı.

Kodak Genel Müdürü Jeff Clarke, KodakCoin’in fotoğrafçıların telif haklarının korunması için küresel olarak üretileceğini söyleyen “Bu teknolojiler fotoğraf dünyası için yaratıcılığı ve telif hakkı korumasını kolaylaştırıyor” dedi.

Kodak’ın geliştirdiği bir yazılım, internetin taranmasını ve izin alınmadan kullanılan fotoğrafların bulunmasını sağlayacak. Böylece şirket telif haklarının fotoğrafçıya KodakCoin ile ödenmesine ön ayak olacak.

Bazı uzmanlar, Kodak’ın fotoğrafların telif hakkı alınmasına yönelik sisteminin halihazırda yürürlükte olan herhangi bir sistemden farklı olmadığını ve fazla işe yaramayacağını öne sürüyor.

Kodak, BitCoin’in arkasında blok zincir(blockchain) teknolojisini kullanan son şirketlerden biri.

Bitcoin’in yükselişine ayak uydurmak isteyen birçok şirket yavaş yavaş bu konuda yaptıkları yenilikleri açıklıyor.

Kodak ayrıca, Rochester, New York’taki karargahında Bitcoin üretmeye başlayacağını açıkladı.

Müşteriler, BitCoin madenciliğini yapmak için Kodak’a kira ücreti ödeyecek.