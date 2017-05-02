Kürşat Tuncel’in ilgi gören seminerleri kitaplaştırıldı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumlarına satış-danışmanlık eğitimleri ve koçluk hizmetleri veren Kürşat Tuncel’in Tek Vuruşta Satış 1, Taktik Satış Becerileri ve Tek Vuruşta Satış 2, Temel İkna Stratejileri adlı yeni kitapları Ceres Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuluyor. Yazarın daha önceki Satış Küpü, Günümüzün Pazarlama Stratejileri Işığında Etkili Satış Taktikleri, Y Kuşağı Satıcılar İçin, 140 Karakterde Satış, Satış Performansını Artırmanın En Etkili Yolu; Satış Koçluğu, Profesyonel Gayrimenkul Yatırımı ve Kulağına Küpe; Satış ve Başarı Üzerine Denemeler adlı kitapları büyük ilgi görerek çok satan iş kitapları listesine girmişti.

Uluslararası ve yerli şirketlere satış ve danışmanlık konularında eğitim, koçluk hizmetleri veren Kürşat Tuncel’in Tek Vuruşta Satış 1/Taktik Satış Becerileri ve Tek Vuruşta Satış 2/Temel İkna Stratejileri adlı kitapları piyasaya çıktı.

Böylece Kürşat Tuncel’in çok büyük ilgi gören Tek Vuruşta Satış seminerleri klasik ve modern satışı kapsayan iki ayrı cilt halinde Ceres Yayınları tarafından her biri 264 sayfa olarak kitaplaştırılmış oldu.

Beş yıldır birçok kuruma verdiği satış eğitimlerinin kitaplaştırılmış hali olan eserlerinde Tuncel, kendi anıları, tecrübeleri ve hikayelerden de faydalanarak okuyucu ile konuşur gibi mizahi bir tat yakalamayı amaçladığını belirtti.

Türkiye’de satış rekorları kıran ekipleri yöneten ve pazarlama ödülleri kazanmış bir yönetici olan Tuncel, okuyuculara ilk ciltte her satıcının bilmesi gereken temel becerileri aktarıyor. Bu kapsamda müşteriyi tanıma, ihtiyaç tespiti, itiraz karşılama ve satış kapamanın inceliklerini okuyucularla paylaşan Tuncel ikinci ciltte ise ikna biliminin sırlarını açıklıyor. İkinci kitap alıcıların zihnini yönlendirme ve hipnotik satış gibi üst düzey teknikleri kapsıyor.

Tuncel, tek vuruşta satış benzetmesini alıcıların zihnini ele geçirme sürecini anlatmak için kullandığını, ona göre satışın aslında birkaç saniyelik bir ikna süreci olduğunu ve zannedilenin aksine son derece hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bu kadar etkili satışlar yapabilmek için alıcıların bilinçdışı sistemlerinden faydalanmak gerektiğini söyleyen Tuncel, insanların nadiren bilinçli tercihler yaptıklarını öne sürdü.