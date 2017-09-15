Lenovo, Android işletim sitemine sahip 4 yeni tabletini tanıttı.Gelin bu tabletlerin özelliklerine yakından bakalım.

Tanıttığı tabletlerin iki tanesinin, 10.1 inçlik ekrana sahip olacağı düşünülüyor.Ayrıca biraz daha düşük fiyatla çıkması beklenen 8 inç ekrana sahip iki model daha tanıtıldı. Küçük ekrana sahip modellerle büyük ekrana sahip modeller arasında donanımsal bir fark görünmüyor. Küçük ekran tabletlerle, ekranına oranla performansı yüksek isteyen kullanıcıyı hedefliyorlar.

Tabletlerin modelleri sırasıyla;

Lenovo Tab 4 10 Plus

Lenovo Tab 4 10

Lenovo Tab 4 8 Plus

Lenovo Tab 4 8

Tabletlerin özelliklerine beraber göz atalım.

Lenovo Tab 4 10 Plus

10.1 inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

64 GB depolama alanı

4GB RAM

8MP arka kamera, 5MP ön kamera

Adreno 506 görüntü işleme birimi,

7000 mAh pil

USB Type-C bağlantı noktası

279 Dolar başlangıç fiyatı

Lenovo Tab 4 10

10.1 inç 1280 x 800 ekran

Qualcomm Snapdragon 425 işlemci

16GB depolama alanı

2GB RAM

8MP arka kamera,5MP ön kamera

Bu model için Lenovo henüz bir fiyat açıklamış değil

Lenovo Tab 4 8 Plus

8 inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

64GB depolama alanı

4GB RAM

8MP arka kamera,5MP ön kamera

Lenovo Tab 4 8 Plus

8 inç 1280 x 800 ekran

Qualcomm Snapdragon 425 işlemci

16GB depolama alanı

2GB RAM

5MP arka kamera,2MP ön kamera

Lenovo fiyat-performans açısından gayet başarılı ürünler çıkarmış gibi gözüküyor. Yakın zamanda bir tablet almayı düşünüyorsanız, bu tabletlere bir göz atmanızda fayda var.