Lenovo, Android işletim sitemine sahip 4 yeni tabletini tanıttı.Gelin bu tabletlerin özelliklerine yakından bakalım.
Tanıttığı tabletlerin iki tanesinin, 10.1 inçlik ekrana sahip olacağı düşünülüyor.Ayrıca biraz daha düşük fiyatla çıkması beklenen 8 inç ekrana sahip iki model daha tanıtıldı. Küçük ekrana sahip modellerle büyük ekrana sahip modeller arasında donanımsal bir fark görünmüyor. Küçük ekran tabletlerle, ekranına oranla performansı yüksek isteyen kullanıcıyı hedefliyorlar.
Tabletlerin modelleri sırasıyla;
- Lenovo Tab 4 10 Plus
- Lenovo Tab 4 10
- Lenovo Tab 4 8 Plus
- Lenovo Tab 4 8
Tabletlerin özelliklerine beraber göz atalım.
Lenovo Tab 4 10 Plus
- 10.1 inç Full HD ekran
- Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
- 64 GB depolama alanı
- 4GB RAM
- 8MP arka kamera, 5MP ön kamera
- Adreno 506 görüntü işleme birimi,
- 7000 mAh pil
- USB Type-C bağlantı noktası
- 279 Dolar başlangıç fiyatı
Lenovo Tab 4 10
- 10.1 inç 1280 x 800 ekran
- Qualcomm Snapdragon 425 işlemci
- 16GB depolama alanı
- 2GB RAM
- 8MP arka kamera,5MP ön kamera
- Bu model için Lenovo henüz bir fiyat açıklamış değil
Lenovo Tab 4 8 Plus
- 8 inç Full HD ekran
- Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
- 64GB depolama alanı
- 4GB RAM
- 8MP arka kamera,5MP ön kamera
Lenovo Tab 4 8 Plus
- 8 inç 1280 x 800 ekran
- Qualcomm Snapdragon 425 işlemci
- 16GB depolama alanı
- 2GB RAM
- 5MP arka kamera,2MP ön kamera
Lenovo fiyat-performans açısından gayet başarılı ürünler çıkarmış gibi gözüküyor. Yakın zamanda bir tablet almayı düşünüyorsanız, bu tabletlere bir göz atmanızda fayda var.