LG 5 Milyon G6 Satmak istiyor!

LG; Satış Hedefini büyüttü. Şirket; 5 Milyon G6 satmak istiyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İşte O Bilgiler:

AndroidSoul’da yer alan bilgilere göre LG; 5 Milyon G6’yı yeni yıl -2017- itibariyle satmak istiyor. İspanya’nın Barselona şehrinde Şubat ayında gerçekleşecek olan MWC yani Mobil Dünya Kongresi’nde telefon tanıtılacak.

LG; bu yılki -2016- G5’ten 1 Milyar Dolar zarar etti. Üstelik yeni tanıtılan V20 de satışlarda LG’nin yüzünü güldüremedi.

Cihazın Modüler olup olmayacağı hakkında şimdilik herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Telefonda Kaldırılamayan bir Batarya yer alacak.

LG; Kaldırabilir bir Batarya ve Üst Seviye Modüler Ara Parçaları cihazına koyarsa satışlarda çok daha başarılı olacaktır.

Bu modelde 3.5 mm Ses Girişinin yer alacak olması Kullanıcılar açısından güzel bir haber diyebiliriz. USB Type C girişi de telefonda yer alacak.

LG’nin Mobil Ödeme Sistemi: “MST” de cihazda yer alan özellikler arasında. NFC: “Yakın Alan İletişimi”ne de telefon sahip. Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi: “Android 7.0 Nougat” telefonda yer alıyor.