LG K10, K8, K4, K3’ü Duyurdu!

LG; K10, K8, K4, K3’ü, CES 2017 öncesi duyurdu. Telefonlarla ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Cihazlarla İlgili Bildiğimiz Bilgiler İse Şunlar:

K10 ve K8’de; Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat, bu modeller dışındakilerde ise Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0.1 Marshmallow kullanılacak.

K10; 5.3 inçlik ekrana sahip olacak. Bu ekran da Yarı HD: “1280×720” çözünürlük kullanılacak. 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip MediaTek MT6750 yongaseti; telefonda yer alacak.

16 ve 32 GB dâhili depolama alanı seçenekleriyle telefon satışa çıkacak. Kaldırılamayan 2800 mAh batarya; cihaza güç katacak.

Parmak izi sensörü de telefonda kullanılacak. 13 megapiksellik Arka Kameraya; 5 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor.

Geri Kalan Modellerin Özellikleri De Şunlar Olacak:

5 inç veya 5 inçten daha düşük bir Ekran telefonlarda yer alacak. 1.5 GB Ana Bellek; cihazlarda kullanılacak. 8 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. CES 2017’de tüm yeni “K”lar tanıtılacak.