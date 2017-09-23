LG Electronics’in yeni telefonu LG Q6, e-ticaret platformu satışa açıldı. LG’nin FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefonu olan Q6, 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı ve sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Minimalist, şık ve zarif tasarımıyla da göz dolduran LG Q6, 1.299 TL’den satışa sunuluyor.

Gücünü Snapdragon 435 işlemcisinden ve Adreno 505 grafik işlemcisinden alan LG Q6, Android 7.1.1 ile geliyor. 3.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip cihaz, 7.000 serisi alüminyum malzeme sayesinde gövdesine aldığı darbe ve düşmelere de dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. 100 derecelik özçekim kamerası, fotoğraf meraklılarının hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Düz ekran yüzeyi ve optimize edilmiş çerçevesi, kavisli ekranlarla sıklıkla yaşanan rahatsız edici yanlışlıkla dokunmaları engellerken, cihaz tek elle kullanım kolaylığı da sunuyor. LG’nin yeni amiral gemisi Q6, 1.299 TL’den satışta.